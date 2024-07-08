Все чаще в бюджетных смартфонах можно найти повышенную герцовку, который нет даже в iPhone 15, мощное железо и длительную поддержку обновлениями.

Рынок доступных смартфонов чуть ли не каждый день пополняется новыми моделями и сегодня все больше бюджетников обладают отличными за свои деньги характеристиками, а некоторые из них имеют эксклюзивные функции, которые не встретишь даже в флагманах.

Но с появлением новых моделей выбрать бюджетный смартфон становится все сложнее, поэтому специалисты в области выбрали 4 лучших аппарата до $200 (или 8000 грн), к которым стоит присмотреться в середине лета 2024-го.

Samsung Galaxy A15 – самый оптимальный бюджетник 2024 года. Он один из немногих в своем ценовом сегменте предлагает AMOLED-дисплей, не говоря уже о пятилетней поддержке обновлениями. Видео дня

Также смартфон вышел с довольно мощным процессором от MediaTek для казуального гейминга и стабильной работы One UI, основной камерой на 50 Мп и поддержкой5G.

Motorola Moto G (2024) – практически лучший бюджетник бренда. Хоть экран у него IPS LCD, зато поддерживается повышенная герцовка 120 Гц: это идеальный вариант для просмотра видео и скроллинга в браузере.

– практически лучший бюджетник бренда. Хоть экран у него IPS LCD, зато поддерживается повышенная герцовка 120 Гц: это идеальный вариант для просмотра видео и скроллинга в браузере. Из прочих наворотов можно выделить две SIM-карты, NFC-модуль, заднюю панель из экокожи, а также 3.5-мм аудиоджек, который сегодня встречается все реже.

Moto G Stylus (2023) – еще один сбалансированный бюджетник от Motorola. Спереди расположен 6,5-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 90 Гц, а батарея держит два полных дня работы.

– еще один сбалансированный бюджетник от Motorola. Спереди расположен 6,5-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 90 Гц, а батарея держит два полных дня работы. Но главная фишка девайса в другом – это встроенный стилус, который сейчас можно найти только во флагманском Samsung Galaxy Ultra.

Nokia С210 – китайская HMD Global периодически выпускает под всемирно известным брендом новые смартфоны. Девайс имеет 6,3-дюймовый HD+ экран, базируется на относительно мощном Snapdaragon 662, получил 3 Гбайт ОЗУ и камеры 13 Мп + 2 Мп.

– китайская HMD Global периодически выпускает под всемирно известным брендом новые смартфоны. Девайс имеет 6,3-дюймовый HD+ экран, базируется на относительно мощном Snapdaragon 662, получил 3 Гбайт ОЗУ и камеры 13 Мп + 2 Мп. Важнейшая фишка смартфона – поддержка "чистого" Android 13. А еще производитель обещает три года обновлений.

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор на любой бюджет. Бенчмарк AnTuTu называл смартфоны, которые в 2024 году предлагают лучшее соотношение цены-качества.

А если вы устали от "лопатофонов", эксперты выбрали 6 лучших компактов на рынке. Эти смартфоны не только радуют размерами и характеристиками, но и не потеряют свою актуальность в ближайшие годы.

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