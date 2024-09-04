Дебют Apple Watch Series 10 ожидается 9 сентября вместе с iPhone 16.

Осенью 2024 года владельцы Apple Watch будут думать, стоит ли обновляться до нового поколения смарт-часов. Этот апгрейд будет посвящен празднованию 10-летия гаджета и, по сравнению с моделями последних лет, принесет немало важных нововведений.

Так, известный инсайдер Majin Bu рассказал, что самым крупным нововведением в Apple Watch 10 станет плоский экран без скруглений, как у флагманской серии Ultra. Юбилейная модель также станет больше: покупателям предложат варианты 42 и 46 мм вместо нынешних 41/45 мм.

На фото ниже можно увидеть разницу.

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Ожидается, что увеличение корпуса позволит установить в Apple Watch 10 более емкую батарею, благодаря чему наконец-то увеличится время работы без подзарядки. Автономность – самое слабое место смарт-часов Apple, и Series 10 решит эту проблему.

Помимо увеличения экранов, обновления также коснутся корпуса. Нержавеющая сталь больше не будет использоваться в качестве материала, ее заменят на титан по аналогии с Apple Watch Ultra 2, что позволит сделать часы легче. Впервые за 10 лет обновится и ремешок Milanese Loop: его полностью переработают и сделают из титана.

Так ли все это, узнаем уже 9 сентября. Помимо юбилейных Apple Watch, компания также покажет новое поколение бюджетных SE, которые в 2023 году не выходили. А вот Apple Watch Ultra 3 в этом году ждать не стоит – их запуск отложен минимум на 2025-й.

Флагманским анонсом должны стать, конечно же, новые айфоны. Впрочем, как утверждает Марк Гурман из Bloomberg, от iPhone 16 не стоит ждать революции: крупные изменения в Купертино приберегли для 2025 года, когда дебютирует ультратонкая модель.

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