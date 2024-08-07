Потребители банально устали от подписок и не хотят ежемесячно платить за такой простой продукт.

Logitech передумала выпускать "вечную мышку" – премиальный аксессуар для компьютера, работающего по подписке. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на слова гендиректора компании Ханнеке Фабер.

Новость о том, что Logitech намерена перейти к бизнес-модели "вечной" мышки, которая будет продаваться по подписке, появилась неделю назад. Тогда в компании определили эту задумку как часть новой стратегии, ориентированной на экологичность и повышение "жизни" продуктов. Предполагалось, что это был бы обычный лизинг или специальная мышка, работающая только с оплаченной подпиской.

Спустя пару дней после того, как новости о спорном девайсе попала в интернет, а фанаты компании осудили решение и дали понять, что это плохая задумка, в Logitech заявили, что компанию неправильно поняли. Сейчас CEO компании говорит, что "бесконечная мышка" не является реальным продуктом, а только заглядыванием в будущие возможности.

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Упомянутая мышь не является реальным или запланированным продуктом, а представляет собой взгляд на выходящее за рамки внутреннее мышление о будущих возможностях для более экологической потребительской электроники – Logitech.

В The Verge пишут, что вариант с подпиской не выглядит таким уж фантастическим. Для IT-гигантов вполне закономерно искать новые источники финансовых потоков, а бизнес-модель по подписке неплохо вписывается в эту парадигму.

Тем более, что некоторые компании уже начали предлагать свои продукты по подписке по аналогии со стриминговыми и игровыми площадками. Например, бренд HP предлагает аренду принтеров и чернила по подписке

Ранее в ассортименте Logitech появилась мышь, которая "никогда не разрядится". Объясняется это просто: суперконденсатор внутри устройства действует как крошечная батарея, постоянно заряжаемая ковриком Powerplay под ним. А на одной АА-батарейке обещают автономность больше 600 часов.

А меж тем до релиза новых айфонов осталось чуть больше месяца. Ранее инсайдер раскрыл все характеристики и цены iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

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