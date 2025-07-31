Это часть новой стратегии компании, ориентированной на экологичность и увеличение продолжительности жизни продуктов.

Logitech, ведущий производитель компьютерных аксессуаров, объявил о планах компании перейти к бизнес-модели "вечной мыши". Такой девайс будет работать по подписке на протяжении десятилетий, пишет The Verge.

Финальный дизайн мыши еще не утвержден, так что прямо завтра на прилавках магазинов ничего такого не появится. Но есть несколько вариантов, как это будет реализовано. Например, компания может выпустить недорогую мышку, работающую только с оплаченной подпиской. Не оплатил подписку – мышка перестанет получать обновления или вообще работать.

Второй вариант – более привычный и подразумевает под собой обычный лизинг, когда пользователь платит ежемесячную плату и, например, раз в год получает новый продукт, сдавая в магазин старый и продлевая подписку. Ну или же пользователю выдадут такую же мышку, когда старая сломается.

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Logitech также предстоит решить вопрос с актуальностью "вечной мыши" в долгосрочной перспективе, ведь рано или поздно устройство неизбежно устареет. Одним из возможных решений может стать выпуск аксессуара премиум-класса по аналогии с наручными часами.

В Logitech определили данную задумку как часть новой стратегии компании, ориентированной на экологичность и повышение продолжительности жизни продуктов. Эта модель будет экономически выгодна для клиентов и сократит объемы производства электронного мусора, считает производитель.

Отметим, что вслед за стриминговыми и игровыми сервисами, некоторые IT-компании начали предлагать свои продукты по подписке. Например, HP запустил подписку, пользователи которой получают принтер и возможность распечатывать определённое количество страниц в месяц.

Ранее в этом месяце Logitech выпустила мышь, которая "никогда не разрядится". Объясняется это просто: суперконденсатор внутри устройства действует как крошечная батарея, постоянно заряжаемая ковриком Powerplay под ним. А вот на одной АА-батарейке обещают автономность больше 600 часов.

Также в ассортименте Logitech появилась мышка с ChatGPT внутри: можно записать лекцию или переговоры, а ИИ-помощник преобразует голос в текст и передаст на компьютер. В будущем производитель планирует добавить совместимость с другими чат-ботами.

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