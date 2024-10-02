Вероятнее всего, устройства представят когда-то в марте или апреле.

Известный инсайдер и обозреватель издания Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple готовится к релизу новых моделей iPhone SE и iPad Air. Обе новинки представят "в начале следующего года".

Бюджетную линейку iPhone SE не обновляли с 2022 года – тогда апгрейд получился минорным. По словам инсайдера, новая версия получит серьезный редизайн: ее дизайн будет напоминать iPhone 14, то есть размер дисплея увеличится с 4,7 до 6,1 дюйма, а устаревший IPS-экран заменит OLED-панель. А вместо кнопки Touch ID установят сенсор Face ID.

Скорее всего, телефон будет достаточно мощным, есть вероятность появления процессора A18 (такой же имеют базовые модели iPhone 16) и интеллектуальных фишек Apple Inteligence. Другие ожидаемые нововведения включают порт USB-C и кнопку "Действие".

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Что касается нового iPad Air, то все изменения будут сосредоточены на аппаратной начинке, а внешних отличий либо не будет, либо они будут минимальными. Также компания покажет обновленную клавиатуру Magic Keyboard для свежих планшетов.

Точная дата весенней презентации Apple пока неизвестна. Вероятнее всего устройства появятся где-то в конце марта или апреле.

Ранее в сети появилась информация, что Apple готовится представить новое "умное" устройство, которое будет совмещать в себе возможности iPad, Apple TV и HomePod. Выпуск устройства якобы тоже состоится весной 2025 года.

А пока мы ждем октябрьскую презентацию Apple. Она пройдет в "ближайшие недели". Главной темой ивента станут первые компьютеры Mac на чипсетах M4, также должны обновить базовый iPad и iPad Mini.

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