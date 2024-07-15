Карманный фотопринтер от Xiaomi с печатью «живых фото» / фото Xiaomi

Линейка аксессуаров Xiaomi пополнилась Mijia Pocket Photo Printer 1S – это карманный принтер, с которым вы сможете печатать любые фотографии, где бы вы ни находились.

Как передает GizmoChina, для работы устройства не требуется Wi-Fi. Карманный принтер соединяется через Bluetooth, причем одновременно можно подключить несколько смартфонов. Размер фото получится 50х76 мм, печать одного снимка займет 45 секунд.

Кроме того, фотопринтер поддерживает "живые" снимки, позволяя связывать с фото, записанные тогда же видео или аудио, а также умеет менять стиль рамки, добавлять водяные знаки и применять к фото фильтры – выбрать и настроить все можно в приложении Mi Home. Заряда хватает на 25-30 карточек.

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Сам принтер стоит 399 юаней (около 2200 грн). Он уже появился на некоторых местных онлайн-площадках, а появление его на площадке AliExpress это только вопрос времени. Вместе с тем, фирменная фотобумага Zink достаточно дорогая: 100 юаней (500 грн) за упаковку из 50 листов. 

Фото Mijia Pocket Photo Printer 1S 15 июля 2024
Фото Mijia Pocket Photo Printer 1S 15 июля 2024
Фото Mijia Pocket Photo Printer 1S 15 июля 2024
Фото Mijia Pocket Photo Printer 1S 15 июля 2024

Ранее Xiaomi, вслед за Samsung и Google анонсировал свою летнюю презентацию новых устройств. Она пройдет в пятницу, 19 июля, и на ней должны показать давно ожидаемый гаджет.

Также в сети появилась информация, что компания Xiaomi разрешит своим пользователям отключать рекламные материалы в системных приложениях смартфона при помощи одной кнопки. Новую функцию обнаружили в бета-версии прошивки HyperOS.

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