Устройство соединяется через Bluetooth, причем одновременно можно подключить несколько смартфонов.

Линейка аксессуаров Xiaomi пополнилась Mijia Pocket Photo Printer 1S – это карманный принтер, с которым вы сможете печатать любые фотографии, где бы вы ни находились.

Как передает GizmoChina, для работы устройства не требуется Wi-Fi. Карманный принтер соединяется через Bluetooth, причем одновременно можно подключить несколько смартфонов. Размер фото получится 50х76 мм, печать одного снимка займет 45 секунд.

Кроме того, фотопринтер поддерживает "живые" снимки, позволяя связывать с фото, записанные тогда же видео или аудио, а также умеет менять стиль рамки, добавлять водяные знаки и применять к фото фильтры – выбрать и настроить все можно в приложении Mi Home. Заряда хватает на 25-30 карточек.

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Сам принтер стоит 399 юаней (около 2200 грн). Он уже появился на некоторых местных онлайн-площадках, а появление его на площадке AliExpress это только вопрос времени. Вместе с тем, фирменная фотобумага Zink достаточно дорогая: 100 юаней (500 грн) за упаковку из 50 листов.

Ранее Xiaomi, вслед за Samsung и Google анонсировал свою летнюю презентацию новых устройств. Она пройдет в пятницу, 19 июля, и на ней должны показать давно ожидаемый гаджет.

Также в сети появилась информация, что компания Xiaomi разрешит своим пользователям отключать рекламные материалы в системных приложениях смартфона при помощи одной кнопки. Новую функцию обнаружили в бета-версии прошивки HyperOS.

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