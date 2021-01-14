Яков Хаммо во время полуфинальной схватки / фото IJG
Украинец Яков Хаммо стал бронзовым призером турнира по дзюдо серии "Мастерс" в катарской Дохе.
В полуфинальной схватке в весовой категории свыше 100 кг Хаммо уступил французу Тедди Ринеру. Но в поединке за бронзу он был сильнее представителя Таджикистана Темура Рахимова.
Как сообщает НОК Украины в Twitter, для Хаммо это первая в карьере медаль на соревнованиях серии "Мастерс".
На турнире в Дохе украинская сборная завоевала две награды. Ранее бронзовую медаль выиграла украинка Дарья Белодед.
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