Яков Хаммо стал бронзовым призером соревнований.

Украинец Яков Хаммо стал бронзовым призером турнира по дзюдо серии "Мастерс" в катарской Дохе.

В полуфинальной схватке в весовой категории свыше 100 кг Хаммо уступил французу Тедди Ринеру. Но в поединке за бронзу он был сильнее представителя Таджикистана Темура Рахимова.

Как сообщает НОК Украины в Twitter, для Хаммо это первая в карьере медаль на соревнованиях серии "Мастерс".

На турнире в Дохе украинская сборная завоевала две награды. Ранее бронзовую медаль выиграла украинка Дарья Белодед.

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Автор: Антон Дударь