Известный украинский баскетболист сравнил людей, которые не носят маски, с обезьянами
18:14, 22 апреля 2020Другое
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Вячеслав Кравцов резко высказался о людях, которые не хотят носить маски во время пандемии.
Вячеслав Кравцов считает, что некоторых "природа обделила" / фото: fbu.ua
Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов сравнил людей, которые отказываются носить маски во время пандемии коронавируса, с обезьянами.
Об этом Кравцов написал в Instagram-stories.
"Обезьяны не носят маску, потому что еще не эволюционировали. В человеческом мире, походу, тоже есть те, кого природа обделила", - написал Кравцов.
instagram.com/slava5555
Отметим, что этот сезон Кравцов проводил в Японии в составе клуба "Сан-Ен Нео Феникс". Из-за коронавируса сезон в Японии был завершен досрочно.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что баскетболист сборной Украины Вячеслав Бобров вылечился от коронавируса.
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