Известный украинский баскетболист сравнил людей, которые не носят маски, с обезьянами

Вячеслав Кравцов резко высказался о людях, которые не хотят носить маски во время пандемии.

Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов сравнил людей, которые отказываются носить маски во время пандемии коронавируса, с обезьянами.

Об этом Кравцов написал в Instagram-stories.

"Обезьяны не носят маску, потому что еще не эволюционировали. В человеческом мире, походу, тоже есть те, кого природа обделила", - написал Кравцов.

Отметим, что этот сезон Кравцов проводил в Японии в составе клуба "Сан-Ен Нео Феникс". Из-за коронавируса сезон в Японии был завершен досрочно.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что баскетболист сборной Украины Вячеслав Бобров вылечился от коронавируса.