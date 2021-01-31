Российский боец ММА Шамиль Мусаев спровоцировал драку со своим соперником Урошем Юришичем из Словении после окончания боя.
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Россиянин победил словенца единогласным решением судей, но затем решил дополнительно выяснить с ним отношения.
Мусаев сперва отказался пожать руку своему сопернику, а затем подошел к нему, резко схватил и бросил на канвас. Между бойцами завязалась драка, которую пришлось разнимать всем присутствующим в октагоне.
Руководство польского промоушена KSW в Twitter сделало заявление, пообещав разобраться в инциденте и наказать всех виновных.
#KSW58pic.twitter.com/kLZXh4QaMH— El amigo de lo ajeno (@AjenoAmigo) January 30, 2021
The final takedown. Both fighters sliding away from the pack to meet in the free area.#KSW58pic.twitter.com/8MDxxQmaNl— Dusty Andrews (@Fight_Expert) January 30, 2021
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