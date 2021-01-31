Боец из Дагестана выиграл, но решил дополнительно выяснить отношения с соперником.

Российский боец ММА Шамиль Мусаев спровоцировал драку со своим соперником Урошем Юришичем из Словении после окончания боя.

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Россиянин победил словенца единогласным решением судей, но затем решил дополнительно выяснить с ним отношения.

Мусаев сперва отказался пожать руку своему сопернику, а затем подошел к нему, резко схватил и бросил на канвас. Между бойцами завязалась драка, которую пришлось разнимать всем присутствующим в октагоне.

Руководство польского промоушена KSW в Twitter сделало заявление, пообещав разобраться в инциденте и наказать всех виновных.

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Автор: Антон Дударь