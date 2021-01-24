Чудом обошлось без смертельных случаев.

В пятницу, 22 января, на первом этапе чемпионата России по ралли в Карелии один из участников не справился с управлением и вылетел на обочину, где стояла толпа зрителей.

Об этом сообщает karelia.news.

Водитель не справился с авто на заснеженной дороге. Большинство зрителей успели спастись, но два человека все же пострадали. Их сразу госпитализировали. Чудом жертвы отделались травмами средней тяжести.

"Минут за 15-20 до аварии я сказал этой компании отойти дальше. Ну как можно так недооценивать скользкую, заснеженную дорогу и спортивные автомобили! Один мужчина просто чудом остался жив - спасла яма, в которую его отбросило и не придавило автомобилем", - цитирует свидетеля karelia.news.

Заметим, что раньше также были случаи, когда в этом месте на обочину "вылетала" машина.

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Автор: Будрин Артем