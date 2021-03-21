Дуэль взглядов соперников накануне боя / фото facebook.przybyszmma

Боец смешанных единоборств из Польши Себастьян Пшибыш эффектно одолел хорвата Антуна Рачича и завоевал титул в суперлегком весе.

Поединок выдался напряженным, а победителя определяли по запискам рефери.

Во время самой кульминации поединка поляк шокировал публику: он провел молниеносный трюк и начал кроваво душить оппонента. За 10 секунд до гонга Себастьян крепко держал соперника за шею и позировал на камеру. Похоже, он передавал приветствие своим знакомым.

Заметим, что это был матч-реванш. В 2018 году Рачич единогласным решением судей победил у Пшибыша. Поэтому теперь бойцы поквитались.

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Автор: Будрин Артем