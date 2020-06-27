"Отруби себе пальцы": украинский биатлонист эмоционально обратился к экс-министру из-за карпатского леса (фото)
Украинский биатлонист Виталий Труш в сети оскорбительно высказался в адрес экс-министра Украины и экс-депутата Максима Бурбака, которого связывают с незаконной вырубкой леса в Карпатах.
Труш разместил в Instagram-stories мем с Бурбаком, а также обратился к политику.
"Отруби себе пальцы! Так, как разрушаешь Карпаты, чмо!", - написал Труш.
Бурбак занимал пост министра инфраструктуры Украины с февраля по декабрь 2014 года. Он был народным депутатом седьмого и восьмого созывов.
Напомним, в настоящее время Западная Украина страдает от наводнений, которые специалисты считают следствием вырубки лесов в Карпатах.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что известный украинский биатлонист высказался о войне на Донбассе.
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