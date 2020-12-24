Размер гонораров за медали для украинских спортсменов не изменился с Олимпиады-2016.

Стали известны суммы государственных премий за выигранные украинскими спортсменами медали на летних Олимпийских играх-2020, которые пройдут в следующем году в Токио.

Размер денежных вознаграждений за медали для украинских спортсменов не изменился с прошлой Олимпиады-2016 в Рио, как сообщает "Ассоциация спортивных журналистов Украины" на своем канале.

Какие гонорары получат украинские спортсмены

Обладатели золотых наград получат по 125 тысяч долларов.

"Серебро" принесет гонорар в 80 тысяч долларов.

За бронзовые медали заплатят по 55 тысяч долларов.

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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что призовые за получение наград на Олимпийских играх включены в сумму 2,8 миллиарда гривень, которая в общем выделена государством на подготовку и участие украинских спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх в 2021 году, подготовку к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм.

"Каждая федерация нам предоставила письма с расчетами - мы их запросы почти не сокращали. Я считаю, что подготовка пройдет на 100%, и на все нам хватит средств", - добавил он.

Олимпийские игры: когда пройдут

Летние Олимпийские игры должны состояться в Токио с 24 июля по 9 августа 2021 года, а Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

Перенос игр произошел впервые в истории Олимпиады: раньше соревнования отменяли только в 1916, 1940 и 1944 годах из-за мировых войн.

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Автор: Олег Давыгора