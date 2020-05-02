"Мне нечего сказать": украинский чемпион Олимпиады не стал называть причины войны на Донбассе

Олегу Верняеву жаль, что из-за войны страдает много людей.

Украинский гимнаст, чемпион Олимпийских игр-2016 Олег Верняев не стал отвечать на вопрос о том, почему началась война на Донбассе.

В интервью YouTube-каналу "Intersport Україна" Верняев заявил, что не хочет ничего говорить на эту тему:

"Почему началась война? Мне нечего сказать, честно. Я не буду ничего говорить - я столько всего наслушался по этой теме. Не буду ничего говорить, так как что не скажешь - все будет не так".

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"Возможно, для себя я понял ответ на этот вопрос", - добавил гимнаст.

Он также отметил, что ему жаль людей, которые страдают из-за этого:

"Мне просто очень жаль, что я не могу взять и поехать в Донецк. Мне жаль, что много людей от этого страдает, страна страдает - это мне жаль".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский чемпион мира по биатлону назвал Россию агрессором.