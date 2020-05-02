"Мне нечего сказать": украинский чемпион Олимпиады не стал называть причины войны на Донбассе
Украинский гимнаст, чемпион Олимпийских игр-2016 Олег Верняев не стал отвечать на вопрос о том, почему началась война на Донбассе.
В интервью YouTube-каналу "Intersport Україна" Верняев заявил, что не хочет ничего говорить на эту тему:
"Почему началась война? Мне нечего сказать, честно. Я не буду ничего говорить - я столько всего наслушался по этой теме. Не буду ничего говорить, так как что не скажешь - все будет не так".
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"Возможно, для себя я понял ответ на этот вопрос", - добавил гимнаст.
Он также отметил, что ему жаль людей, которые страдают из-за этого:
"Мне просто очень жаль, что я не могу взять и поехать в Донецк. Мне жаль, что много людей от этого страдает, страна страдает - это мне жаль".
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский чемпион мира по биатлону назвал Россию агрессором.