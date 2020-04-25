"Идет война, Крым аннексирован": украинский чемпион мира по биатлону назвал Россию агрессором

Дмитрий Пидручный высказался о военной агрессии со стороны России.

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный высказал свое мнение об участии России в войне на востоке Украины, а также аннексии Крыма.

Об этом Пидручный сказал в интервью сайту Tribuna.com.

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"Для меня четко понятно, что на востоке Украины идет война, Крым аннексирован, а Россия - агрессор. Как это понял? Все шло поочередно. Сначала аннексировали Крым, потом Путин разрешил наступление войск на территорию Украины. Хотя сначала это не признавалось - повстанцы там какие-то, "это были наши, но за спинами - ваши". Потом логично - захотелось иметь коридор до Крыма", - сказал Пидручный.

"Я старался читать иностранные СМИ, а также наши. Заглядывал в пророссийские СМИ, чтоб иметь информацию оттуда, а не только с одной стороны. У меня сложилась мысль об агрессии России. Считаю, что она вполне верна", - добавил биатлонист.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что шведский футболист вспомнил, как покидал Крым в 2014 году.