В основной сетке "Ролан Гаррос-2021" во второй день турнира стартовала Марта Костюк (№ 81 WTA).
Украинка выбила из борьбы элитную теннисистку из Испании Гарбинью Мугурусу, которая является 13-й ракеткой мира.
Костюк разобралась с Мугурусой в двух сетах - 6:1, 6:4.
Во втором раунде 18-летняя украинка встретится с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо - Сайсай Чжэн.
Напомним, что в первый день соревнований украинка Ангелина Калинина так же сенсационно одолела экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии, а еще одна представительница Украины Екатерина Козлова вылетела с соревнований.
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Украина на "Ролан Гаррос-2021": что нужно знать
- В основной сетке Открытого чемпионата Франции Украину представляют только девушки. Мужчины (Сергей Стаховский и Илья Марченко не смогли пройти квалификацию.
- Леся Цуренко (№140 WTA) и Дарья Снигур (№208 WTA) не преодолели сито квалификации. Первая снялась с соревнований, а вторая потерпела поражение.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартует на турнире матчем с француженкой Осеан Бабель, а Катарина Завацкая встретится с греческой теннисисткой Марией Саккаре.
"Ролан Гаррос" проходит с 30 мая по 12 июня.
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