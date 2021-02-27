Марта Костюк / фото Jimmie48Photography WTA
Вторая ракетка Украины Марта Костюк порадовала своих подписчиков новым фото.
18-летняя теннисистка опубликовала фотографию у себя в Instagram.
фото instagram.kostyukmarta
"Сладких снов", - подписала фотографию спортсменка.
"Нелегко будет уснуть после такого жаркого фото", "И как теперь уснуть?!?!", "Фигура космос", "Фантастика", "Украинские девушки so fire", - комментируют фолловеры.
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