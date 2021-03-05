Марина Мороз эффектно не только дерется, но и выглядит.

Боец смешанных единоборств Марина Мороз порадовала своих подписчиков пикантным фото.

Снимок, сделанный в Майами, появился на странице Мороз в Instagram.

На нем украинка предстала в нижнем белье и топе с рукавами, оголив свои бедра.

"Очень горячо", "Красивая девушка и отличный боец", "Суперфото", "Просто нет слов, красавица", - комментируют подписчики.

29-летняя Мороз провела в смешанных единоборствах 12 боев, одержав 9 побед (в UFC - 4 победы и 3 поражения). Свой следующий бой она проведет 5 июня.

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Автор: Антон Дударь