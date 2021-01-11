Спортсменка не опустила руки и таки обнародовала снимок.

Словацкая экс-велосипедистка и модель Люсия Яворчекова добавила пикантное фото в сеть.

Модель-спортсменка решила опубликовать откровенные фотографии со своего отдыха, который продолжается в Мексике. Она выложила фото в Instagram.

Однако, администрация социальной сети получила жалобу на пост и заблокировала публикацию. Возмущенная Люсия написала: "Вы это серьезно? В спам? Лол".

Яворчекова имеет большую аудиторию. Количество ее фолловеров достигает почти 2 миллиона человек. Для своих читателей модель вновь опубликовала это самое фото, добавив наклейку на грудь.

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"Мне пришлось испортить это произведение искусства, потому что кто-то пожаловался на это", - констатировала Люсия. Более того, Яворчекова призвала того человека, который пожаловался, отписаться от ее страницы.

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Автор: Budrin Artem