Канада не смогла защитить статус чемпионов мира.

Сборная США одолела Канаду в финале молодежного чемпионата мира (U-20), и, таким образом, в пятый раз в истории завоевала пальму мирового первенства.

Для Канады это первое поражение на домашнем турнире. И третий случай в истории, когда канадцы домашний финал проигрывают сборной США.

Матч получился крайне осторожным, ведь на кону был кубок мира. Рисковать никто не спешил, а в единичных моментах чудеса реакции демонстрировали вратари.

Алекс Туркот и Тревор Зеграс проявили индивидуальное мастерство и принесли победу своей стране - 0:2 на табло.

МЧМ-2021. Финал

Канада - США - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Тюркотт (Хеллесон, Зеграс), 13:25 - 0:1. Зеграс (Калиев), 20:32 - 0:2

Молодежный чемпионат мира: итоги

В матче за третье место Финляндия разгромила Россию.

Звание MVP турнира в Эдмонтоне завоевал американец Тревор Зеграс.

Канадца Девона Левая признали лучшим вратарем соревнований.

Немец Тим Штюцле получил награду лучшего нападающего турнира.

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Автор: Budrin Artem