Льюис Хэмилтон одержал пятую победу в сезоне.

В Бельгии прошла седьмая гонка чемпионата Формулы-1 в текущем сезоне.

Победителем гонки стал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. Он стартовал с поул-позиции и в итоге одержал свою пятую победу в сезоне.

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Все гонщики, которые стартовали в топ-четверке, сумели сохранить свои позиции к финишу.

Гран-при Бельгии. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")

2. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - отставание 8,448

3. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - 15,455

4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Рено") - 18,877

5. Эстебан Окон (Франция, "Рено") - 40,650

6. Александр Албон (Таиланд, "Ред Булл") - 42,712

7. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 43,774

8. Пьер Гасли (Франция, "АльфаТаури) - 47,371

9. Ленс Стролл (Канада, "Рейсинг Пойнт") - 52,603

10. Серхио Перес (Мексика, "Рейсинг Пойнт") - 53,179

Формула-1: положение в чемпионате

В личном зачете лидирует Льюис Хэмилтон, у которого в активе 157 очков. На втором месте - Макс Ферстаппен (110 очков), а на третьем - Валттери Боттас (107 очков).

В Кубке конструкторов у "Мерседеса" - 264 очка. У "Ред Булл" - 158 очков, а у "Макларен" - 68.

Следующая гонка сезона состоится 6 сентября в Италии.

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Автор: Антон Дударь