"С любовью": Свитолина посетила знаменитый французский курорт (фото)
18:44, 10 июня 2020Другое
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Украинская теннисистка побывала на море.
Элина Свитолина / фото REUTERS
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина поделилась с фанатами фотографией с отдыха в Ницце.
Спортсменка разместила в Instagram снимок с французского побережья на фоне моря.
"С любовью", - лаконично подписала фото теннисистка.
фото instagram.com/elisvitolina
Стоит отметить, что теннисный сезон из-за пандемии коронавируса продолжает оставаться на паузе. При этом Свитолина уже воспользовалась разрешением начать тренировки и с середины мая готовится к возобновлению турниров на корте.
УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина вошла в рейтинг лучших теннисисток десятилетия.
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