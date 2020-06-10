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"С любовью": Свитолина посетила знаменитый французский курорт (фото)

18:44, 10 июня 2020
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Элина Свитолина / фото REUTERS

Спортсменка разместила в Instagram снимок с французского побережья на фоне моря.

"С любовью", - лаконично подписала фото теннисистка.

фото instagram.com/elisvitolina

Стоит отметить, что теннисный сезон из-за пандемии коронавируса продолжает оставаться на паузе. При этом Свитолина уже воспользовалась разрешением начать тренировки и с середины мая готовится к возобновлению турниров на корте.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина вошла в рейтинг лучших теннисисток десятилетия.

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