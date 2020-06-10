"С любовью": Свитолина посетила знаменитый французский курорт (фото)

Украинская теннисистка побывала на море.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина поделилась с фанатами фотографией с отдыха в Ницце.

Спортсменка разместила в Instagram снимок с французского побережья на фоне моря.

"С любовью", - лаконично подписала фото теннисистка.

Стоит отметить, что теннисный сезон из-за пандемии коронавируса продолжает оставаться на паузе. При этом Свитолина уже воспользовалась разрешением начать тренировки и с середины мая готовится к возобновлению турниров на корте.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина вошла в рейтинг лучших теннисисток десятилетия.

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