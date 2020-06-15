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"Ограниченная серия": Свитолина начала продажу "теннисного" печенья со своим автографом (фото)

11:10, 15 июня 2020
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Элина Свитолина / фото УНИАН

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина объявила о начале благотворительного проекта, в рамках которого она будет продавать печенье популярного бренда под собственным именем.

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Об этом спортсменка сообщила в Instagram.

"Наконец-то! С радостью представляю совместный проект с Christie’s bakery. Это ограниченная серия - наборы печенья "Теннис", в которых также будет открытка с моим автографом. Все деньги, которые мы соберем, пойдут на организацию теннисного лагеря для юных талантов. Присоединяйтесь", - написала теннисистка.

Стоит отметить, что на коробке с набором также нанесено имя Элины Свитолиной.

фото instagram.com/elisvitolina
фото instagram.com/elisvitolina

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина посетила французский курорт после карантина.

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