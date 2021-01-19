Украинская теннисистка сняла процедуру тестирования на видео.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как сдает ПЦР-тест на коронавирус во время своего пребывания в Мельбурне перед Australian Open.

Соответствующее видео Свитолина опубликовала в Tiktok.

"Тест номер 100000", - подписала видео теннисистка.

Отметим, что Свитолина, как и другие участники предстоящего Australian Open, должна пройти двухнедельный карантин перед началом турнира. Теннисистка может покидать свой номер в отеле только раз в день, чтобы потренироваться.

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Автор: Антон Дударь