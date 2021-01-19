Элина Свитолина / фото REUTERS
Первая ракетка Украины Элина Свитолина показала, как сдает ПЦР-тест на коронавирус во время своего пребывания в Мельбурне перед Australian Open.
Соответствующее видео Свитолина опубликовала в Tiktok.
"Тест номер 100000", - подписала видео теннисистка.
@elinasvitolina
Test number 100000🤭 ##covid19##sonegative##fyp♬ оригинальный звук - hakuna matata♻️
Отметим, что Свитолина, как и другие участники предстоящего Australian Open, должна пройти двухнедельный карантин перед началом турнира. Теннисистка может покидать свой номер в отеле только раз в день, чтобы потренироваться.
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