"Российские военные зашли в автобус": шведский футболист вспомнил, как покидал Крым в 2014 году

Густав Свенссон признался, что "этот страх не забудет никогда".

Полузащитник сборной Швеции Густав Свенссон, который выступал за симферопольскую "Таврию", рассказал о том, как покидал Крым в 2014 году.

Об этом Свенссон рассказал в интервью aftonbladet.se.

"Первое, что я вспоминаю о своем пребывании в Украине - это то, как мы покинули страну. Это очень неприятные воспоминания. Как бы вы чувствовали себя, если бы российский военный держал винтовку у вашего лица? Я бы хотел не знать ответа на этот вопрос, но я знаю. Это последнее, что я помню об Украине и первое, что вспоминаю", - сказал Свенссон.

По словам Свенссона, покинуть Крым ему и другим легионерам "Таврии" помогли руководители клуба. Шведу и его девушке пришлось оставить большую часть вещей в их съемной квартире.

"Нам предоставили автобус, а также полицейские карточки для выезда из Симферополя. Все было как в кино. Мы выехали из города поздно вечером. Российские военные к тому времени уже установили блокпосты. Они были повсюду. Эти люди стояли у бочек, в которых что-то горело, а они грелись. Они все были до зубов вооружены.

Они остановили автобус, зашли в него, посветили в лицо каждому и спросили: "Кто вы и зачем уезжаете?". Под дулом автоматических винтовок нам нужно было показать свои документы и попытаться все объяснить. Я старался просто вести себя как можно тише. Этот страх я не забуду никогда", - вспоминает шведский футболист.

Читайте также"Потеряли очень много": экс-футболист сборной Украины поделился впечатлениями от жизни в Крыму

Свенссон рассказал о том, как накануне обедал в ресторане, а на другой стороне улицы стоял военный:

"В последний наш вечер в Украине я помню, как мы как обычно обедали. В ресторане была группа, играющая украинскую музыку, но на другой стороне улицы находился снайпер. Это было очень странно, но тогда я все еще не чувствовал угрозы".

"Дома у нас были российские каналы, и когда я их включал, там давали понять, что вся Восточная Украина ждет российскую армию с цветами и собирается выстелить дорогу российским танкам лепестками роз", - отметил швед.

Также он подчеркнул, что в Крыму не поддерживали идею присоединения к ЕС:

"На Крымском полуострове было много этнических россиян, которые привыкли жить за счет нефти, газа и туризма. Идея откола от России и вступления в Евросоюз не казалась им хорошим решением".

Свенссон отметил, что его удивили результаты референдума:

"Уже находясь в Копенгагене, я увидел, как россияне провели референдум в Крыму, в результате которого около 95 процентов людей проголосовали за присоединение к России. Я уверен, что таких было большинство, но в то же время невероятно трудно поверить в честность этой цифры. Каким-то образом это было сфальсифицировано".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что известный футбольный комментатор из России высказался об оккупации Крыма.