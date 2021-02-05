Награда ждала своего обладателя три года.

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак стал двукратным чемпионом Европы.

Об этом сообщает Федерация тяжелой атлетики Украины у себя в Facebook.

На соревнованиях в хорватском Сплите в 2017 году украинец завоевал серебро, уступив лишь результату россиянина Адама Малигова.

Однако, с течением времени выяснилось, что в организме россиянина были обнаружены запрещенные препараты. Малигов сдал положительную допинг-пробу и получил дисквалификацию. Его результаты и достижения аннулировали.

Таким образом, золотая медаль переходит в руки Чумаку, который может добавить ее в свой комплект наград с Чемпионата Европы-2019.

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Дмитрий Чумак: главные достижения

Чумак 7 раз становился чемпионом Украины и ставил рекорды.

Дмитрий также завоевывал серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира.

Чумак будет представлять Украину на Олимпиаде в Токио и мечтает о медали.

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Автор: Будрин Артем