Дарья Белодед проводит отдых в Доминиканской республике.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед делится со своими подписчиками снимками с отпуска в Доминикане.

Чемпионка мира, которая недавно рассталась с футболистом "Динамо", наслаждается отдыхом на пляже, но не забывает и о тренировках.

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Белодед также поделилась в Instagram своими впечатлениями:

"Умиротворение души. Место, где не хочется ни о чем думать, хочется просто любоваться бушующим океаном, шикарным пляжем с белым песком и качающимися от ветра пальмами. Место, где каждое фото без фильтров получается как картинка, где люди добрее и жизнерадостнее, потому что живут с видом на рай и получают удовольствие от всего, что их окружает.

Место, где всегда тепло и солнечно, где есть вкуснейшие виды экзотических фруктов, которые такие разные, но каждый по своему необыкновенен и вкусен. Место, где тренировки доставляют еще большего удовольствия чем обычно, с такими то видами и климатом. Место, где хорошо и спокойно".

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Автор: УНИАН