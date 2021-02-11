Елена Пидгрушная на финише боролась со шведкой Ханной Эберг.

Биатлонистка сборной Украины Елена Пидгрушная рассказала о неспортивном поведении со стороны шведки Ханны Эберг на финише смешанной эстафеты.

В конце гонки Пидгрушная и Эберг вели борьбу за бронзовую медаль, и украинка в итоге проиграла сопернице меньше секунды.

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Слова украинки приводит biathlon.com.ua.

Пидгрушная отметила, что на последнем круге на основном подъеме близко подобралась к шведке, а на спуске уже "шла ей в спину".

"Лыжи работали очень хорошо, и я понимала, что могу бороться и даже обходить ее. Когда пошла вторая половина круга, я начала обходить Эберг по правой стороне трассы. Но она, увидев меня справа, начала смещаться в сторону, выталкивая меня в "свежак" (свежий неукатанный снег, - Прим.), а иногда даже в кусты.

То, что я кричала "Хоп, хоп!", не имело никакой реакции, и как только она видела, что я ее обгоняю, просто подрезала - так было несколько раз. Это абсолютно неспортивное поведение, и, откровенно говоря, за двадцать лет в спорте я такую ​​наглость и хамство видела впервые", - сказала Пидгрушная.

Биатлонистка продолжила, отметив, что на последнем спуске начала обгонять Эберг и "фактически выровнялась" с ней.

"И в этот момент она просто начала переставлять лыжи между моих. Я чуть не упала, и, понятно, что движение было заблокировано. Выходя на финиш, я уже пыталась обойти то справа, то слева, но история повторялась вновь и вновь: она смещалась то правее, то левее, полностью перекрывая любые мои маневры", - сказала Пидгрушная.

"Повторюсь, это абсолютно недопустимое поведение в спорте, и я считаю, что таких спортсменов нужно наказать", - добавила украинка.

При этом сборная Украины не успела подать протест на действия Эберг.

Шведская биатлонистка в комментарии aftonbladet.se прокомментировала эпизод следующим образом:

"Пидгрушная шла очень мощно, но мне удалось удержать свою позицию. Судя по всему, она была раздражена, что я ее не пропустила, но она же не думала, что я уступлю ей лыжню просто так".

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Автор: Антон Дударь