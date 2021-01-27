Лучшая дзюдоистка мира категорически против смешанных единоборств.

20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид не хочет выступать в турнирах по смешанным единоборствам.

Об этом стало известно из Instagram Ольги Харлан.

"Я не планирую идти в UFC. У меня часто спрашивают, потому что предложения уже были - в UFC, в ММА, но нет. Мои родители этого не переживут и я тоже не хочу. Мне хватило в спорте сломанного носа и сломанной челюсти. Лучше уж моделью", - заявила титулованная чемпионка.

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Напомним, что Билодид является самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо. А также Международная федерация дзюдо признала украинку лучшей дзюдоисткой 2019/2020 годов.

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Автор: Будрин Артем