"Это была просьба Онищенко": гимнастка Ризатдинова рассказала о своей попытке пойти в политику

Анна Ризатдинова баллотировалась в Верховную Раду, но не прошла.

Бронзовый призер Олимпиады-2016, экс-гимнастка Анна Ризатдинова рассказала о своей попытке сделать политическую карьеру.

В интервью YouTube-каналу "36i6 TV" Ризатдинова отметила, что в прошлом году она баллотировалась в Верховую Раду не по своей инициативе.

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"Я хотела идти в политику не по своей инициативе, это больше была просьба Саши (Онищенко, экс-депутат и бывший муж гимнастки, - Прим.), пойти по его округу. Но тогда я была однозначно не готова, я это понимаю", - сказала Ризатдинова.

"Я хотела пойти не просто, чтобы получить мандат. Считаю, что мое предназначение - это развивать спорт в нашей стране. Особенно в тот момент, когда он абсолютно никому не нужен", - добавила гимнастка.

Отметим, что Ризатдинова в итоге не прошла в Раду.

Напомним, в 2017 году Ризатдинова родила от Онищенко сына Романа. Летом 2019 года стало известно, что пара распалась.

УНИАН также сообщал о том, что украинский биатлонист эмоционально обратился к экс-депутату из-за карпатского леса.

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