Украинскую баскетболистку признали самым ценным игроком сезона в Евролиге (видео)

Алина Ягупова проводила сезон в составе турецкого "Фенербахче".

Украинская баскетболистка Алина Ягупова, которая выступает за турецкий "Фенербахче", признана MVP женской Евролиги сезона 2019-20.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИБА.

Ягупова, которая выступает на позиции форварда, опередила двух конкуренток в борьбе за звание MVP, заняв первые места в опросах среди медиа и болельщиков и второе место в голосовании тренеров.

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Украинка стала лучшим бомбардиром Евролиги, набирая в среднем 21,3 очка за игру. Также в ее активе в среднем 5,7 подбора и 5,5 передачи.

Ягупова также вошла в первую символическую сборную сезона Евролиги.

Отметим, что сезон в женской Евролиге был остановлен на этапе четвертьфинала.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что мужской Евробаскет-2021 был перенесен на год.