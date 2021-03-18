Алексей Лень результативно сыграл за "Вашингтон".

Украинский центровой Алексей Лень оформил свой первый дабл-дабл в составе "Вашингтон Уизардс".

В матче против "Сакраменто" Лень провел на площадке почти 24 минуты. За это время он сумел набрать 13 очков, а также сделать 12 подборов. Кроме того, на счету украинца 3 передачи, 4 фола и 2 потери.

Результативная игра Леня не помогла его команде выиграть. "Вашингтон" уступил со счетом 119:121.

В текущем сезоне Лень набирает в среднем 5,6 очка и делает 3,4 подбора.

Напомним, украинец перешел в "Вашингтон" в январе.

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Автор: Антон Дударь