Капитан сборной Украины по карате получил лицензию на Олимпийские игры

Станислав Горуна квалифицировался на Игры в Токио.

Украинский каратист Станислав Горуна получил лицензию для участия в Олимпийских играх-2020.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Есть! Олимпийская лицензия! Вперед к мечте!", - написал Горуна.

Горуна выступает в весовой категории до 75 кг.

Он стал вторым представителем украинской сборной по карате, который зарезервировал путевку на Олимпиаду. Ранее олимпийскую лицензию получила Анжелика Терлюга.

Как сообщал УНИАН, Анжелика Терлюга стала первой в истории Украины каратисткой, которая пробилась на Олимпийские игры.