Первая в истории Украины каратистка пробилась на Олимпийские игры

Анжелика Терлюга сможет побороться за медали в Токио.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга добыла олимпийскую лицензию и сможет выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.

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В категории до 55 кг на турнире Karate1 Premier League в Дубае украинка вышла в финал и выступила лучше немки Яны Мессершмидт, которая остановилась в полуфинале.

Именно это условие гарантировало Терлюге олимпийскую лицензию. Она станет первой в истории Украины каратисткой на Играх. Карате в этом году дебютирует в программе Олимпиады.

На своей странице в Facebook Анжелика Терлюга поблагодарила всех за поддержку.

Олимпийские игры-2020 пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.

УНИАН ранее сообщал о том, что Терлюга стала лучшей спортсменкой января в Украине.