Первая в истории Украины каратистка пробилась на Олимпийские игры
15:40, 15 февраля 2020Другое
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Анжелика Терлюга сможет побороться за медали в Токио.
Анжелика Терлюга / фото: wkf.net
Украинская каратистка Анжелика Терлюга добыла олимпийскую лицензию и сможет выступить на Олимпиаде-2020 в Токио.
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В категории до 55 кг на турнире Karate1 Premier League в Дубае украинка вышла в финал и выступила лучше немки Яны Мессершмидт, которая остановилась в полуфинале.
Именно это условие гарантировало Терлюге олимпийскую лицензию. Она станет первой в истории Украины каратисткой на Играх. Карате в этом году дебютирует в программе Олимпиады.
На своей странице в Facebook Анжелика Терлюга поблагодарила всех за поддержку.
Олимпийские игры-2020 пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.
УНИАН ранее сообщал о том, что Терлюга стала лучшей спортсменкой января в Украине.
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