Титулованная украинская легкоатлетка сдала положительную допинг-пробу

Двукратная чемпионка Европы Наталья Прищепа попалась на применении запрещенного препарата.

Известная украинская бегунья Наталья Прищепа провалила тест на допинг.

Об этом сообщает Athletics Integrity Unit, который является отделом WADA.

В допинг-пробе Прищепы (после замужества - Кроль) от 23 февраля обнаружили запрещенное вещество гидрохлортиазид.

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Срок отстранения украинской спортсменки пока не называется. Она будет отстранена от участия в соревнованиях вплоть до окончания рассмотрения дела.

Прищепа является чемпионкой мира среди юниоров (2013), двукратной чемпионкой Европы в беге на 800 метров (в 2016 и 2018 годах), а также чемпионкой Европейских игр-2019 в составе украинской сборной в командных соревнованиях.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинская легкоатлетка Катерина Табашник дисквалифицирована на 19 месяцев.