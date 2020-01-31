Пришлось отжиматься: Свитолина выиграла пари у своего парня (видео)

Украинская теннисистка справилась с задачей, несмотря на насмешки своего бойфренда.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во время одной из тренировок заключила пари со своим бойфрендом - французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

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Суть спора заключалась в том, что Свитолина должна была с подачи попасть мячом в жестяную банку, расположенную на другой стороне корта. Монфис на камеру сказал, что отожмется 50 раз.

Пока Свитолина пыталась попасть по банке, француз подшучивал над ней: "Возможно, это уже двадцатая попытка", "Посмотрите на эту подготовку: прическа, все на свете...".

В итоге Свитолина все же попала по банке. "Так повезло!", - сказал Монфис, после чего ему пришлось отжиматься.

Видео было опубликовано в совместном аккаунте Свитолиной и Монфиса в Instagram.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Свитолина назвала главный минус в отношениях с французским теннисистом.