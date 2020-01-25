"Бывают ситуации": Свитолина назвала главный минус в отношениях с французским теннисистом

Элина Свитолина рассказала об отношениях с Гаэлем Монфисом.

Первая ракетка Украины и пятая ракетка мира Элина Свитолина назвала плюсы и минусы отношений с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Об этом Свитолина сказала в интервью nv.ua.

"Очень большой плюс - выстраивать отношения с человеком из твоей среды, тем, кто тебя понимает. У меня много поездок, много турниров, победы, поражения - отреагировать на них по‑настоящему правильно может только человек, который сталкивался с этим в жизни", - сказала украинка.

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Что касается минуса, то, по словам Свитолиной, очень сложно избежать разговоров о теннисе:

"Бывают ситуации, когда вообще не хочется о теннисе разговаривать, но вас двое, и вы оба теннисисты, и это очень сложно".

Также Свитолина ответила на вопрос о том, влияет ли на ее отношения с Монфисом то, что она выше в мировом рейтинге:

"Нет, он сейчас в другой стадии своей карьеры, достигал шестой позиции рейтинга. Он играет в очень зрелищном стиле, а потому у него много фанатов и зрителей, не меньше, чем у меня".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Свитолина покинула Australian Open.