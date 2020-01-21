цей матеріал доступний українською

"Прилетела первая ласточка": борец Беленюк пошутил о снятии депутатской неприкосновенности (фото)

13:04, 21 января 2020
Другое
454 0
Жан Беленюк / фото: УНИАН

В Instagram Беленюк разместил свое фото за рабочим столом. При этом можно заметить, что на брови у борца наклеен пластырь.

"Сегодня прилетела "первая ласточка" после отмены депутатсткой неприкосновенности", - подписал фото Беленюк.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что поединок украинского борца на международном турнире завершился массовой дракой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter