"Прилетела первая ласточка": борец Беленюк пошутил о снятии депутатской неприкосновенности (фото)

Украинский борец-депутат повеселил сеть свежим постом.

Известный украинский борец Жан Беленюк, который является народным депутатом, в сети пошутил о снятии депутатской неприкосновенности.

В Instagram Беленюк разместил свое фото за рабочим столом. При этом можно заметить, что на брови у борца наклеен пластырь.

"Сегодня прилетела "первая ласточка" после отмены депутатсткой неприкосновенности", - подписал фото Беленюк.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что поединок украинского борца на международном турнире завершился массовой дракой.