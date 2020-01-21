"Прилетела первая ласточка": борец Беленюк пошутил о снятии депутатской неприкосновенности (фото)
13:04, 21 января 2020Другое
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Украинский борец-депутат повеселил сеть свежим постом.
Жан Беленюк / фото: УНИАН
Известный украинский борец Жан Беленюк, который является народным депутатом, в сети пошутил о снятии депутатской неприкосновенности.
В Instagram Беленюк разместил свое фото за рабочим столом. При этом можно заметить, что на брови у борца наклеен пластырь.
"Сегодня прилетела "первая ласточка" после отмены депутатсткой неприкосновенности", - подписал фото Беленюк.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что поединок украинского борца на международном турнире завершился массовой дракой.
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