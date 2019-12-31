Украинская чемпионка вошла в топ-15 рейтинга лучших спортсменок мира

Дарья Белодед стала одной из лучших в мире в 2019 году.

Международная ассоциация спортивной прессы назвала лучших спортсменов мира по итогам 2019 года.

Украинка Дарья Белодед, которая в 2019 году выиграла чемпионат мира по дзюдо, а также золото Европейских игр, заняла двенадцатое место в списке лучших спортсменок года.

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Белодед по итогам голосования журналистов набрала 87 (2,89%) голосов.

Лучшей спортсменкой года была признана американская гимнастка Симона Байлз, а в тройку вошли американская футболистка Меган Рапино и ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер Прайс.

У мужчин лучшим спортсменом года стал аргентинский футболист Лионель Месси, а в топ-3 также вошли кенийский бегун Элиуд Кипчоге и испанский теннисист Рафаэль Надаль.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Ярослава Магучих была признана лучшей молодой легкоатлеткой мира.