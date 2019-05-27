"Никогда так не ошибался": финский журналист съел газету, в которой критиковал чемпионов мира по хоккею (видео)
Финский журналист Филип Саксен съел лист со своей статьей в газете, в которой критиковал сборную Финляндии перед стартом ЧМ-2019 по хоккею.
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Видео Саксен опубликовал в своем аккаунте в Twitter.
Журналист заявил, что таким образом приносит свои извинения финской сборной, которой пророчил максимум выход в четвертьфинал.
"Я написал, что нынешняя сборная Финляндии - одна из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, чего я от них ожидал - четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Теперь пришло время принести извинения", - сказал Саксен, передает "Чемпионат".
Inför VM skrev jag att Finlands lag var ett av alla tiders sämsta. Mer fel har jag aldrig haft.— Filip Saxén (@FilipSaxen) 27 мая 2019 г.
Ber om ursäkt och äter upp mina ord.#mmkisat#leijonat#twittpuck#HBLpic.twitter.com/ictMC3Q3sz
Напомним, сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею, обыграв в финале сборную Канады со счетом 3:1. В полуфинале финны прошли главных фаворитов турнира россиян (1:0).
УНИАН ранее опубликовал видеообзор финала ЧМ-2019 по хоккею Канада - Финляндия.