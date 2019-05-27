"Никогда так не ошибался": финский журналист съел газету, в которой критиковал чемпионов мира по хоккею (видео)

Журналист Филип Саксен не верил в успех сборной Финляндии на чемпионате мира-2019.

Финский журналист Филип Саксен съел лист со своей статьей в газете, в которой критиковал сборную Финляндии перед стартом ЧМ-2019 по хоккею.

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Видео Саксен опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Журналист заявил, что таким образом приносит свои извинения финской сборной, которой пророчил максимум выход в четвертьфинал.

"Я написал, что нынешняя сборная Финляндии - одна из худших в истории чемпионатов мира. Максимум, чего я от них ожидал - четвертьфинал. Я никогда так не ошибался. Теперь пришло время принести извинения", - сказал Саксен, передает "Чемпионат".

Inför VM skrev jag att Finlands lag var ett av alla tiders sämsta. Mer fel har jag aldrig haft.

Ber om ursäkt och äter upp mina ord.#mmkisat#leijonat#twittpuck#HBLpic.twitter.com/ictMC3Q3sz — Filip Saxén (@FilipSaxen) 27 мая 2019 г.

Напомним, сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею, обыграв в финале сборную Канады со счетом 3:1. В полуфинале финны прошли главных фаворитов турнира россиян (1:0).

УНИАН ранее опубликовал видеообзор финала ЧМ-2019 по хоккею Канада - Финляндия.