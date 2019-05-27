Канада - Финляндия: видеообзор финала ЧМ-2019 по хоккею

Канадская и финская сборные определили победителя мирового первенства

26 мая в Словакии прошел финальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором встречались сборные Канады и Финляндии.

Матч завершился победой финской сборной со счетом 3:1.

У победителей дубль оформил Марко Анттила, еще одна шайба на счету Харри Песонена. У канадцев отличился Ши Теодор.

Сборная Канады, напомним, заняла первое место в своей группе, а Финляндия вышла в плей-офф со второй строчки. Интересно, что единственное поражение на турнире канадцам нанесли как раз финны - со счетом 3:1.

В четвертьфинале ЧМ-2019 Канада в овертайме обыграла Швейцарию, а Финляндия также в овертайме одолела Швецию. В полуфинале турнира Канада разгромила Чехию, а Финляндия прошла Россию.