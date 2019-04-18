"Создатели - наркоманы": в сети высмеяли новых талисманов олимпийской сборной России (фото)

Талисманами олимпийской команды России стали кот-ушанка и медведь-неваляшка.

В России презентовали новых талисманов олимпийской команды. Ими стали кот-ушанка и медведь-неваляшка.

Об этом сообщает Sports.ru.

Авторами новых талисманов стали дизайнеры студии Артемия Лебедева.

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"Медведь ассоциируется с Россией, и мы подумали, почему бы его не нарисовать. Он не только медведь, но и матрешка, и неваляшка. Симбиоз образов, который понятен и нам, и ребятам за границей. Как любая неваляшка, он никогда не стоит на коленях - у него их просто нет. Санкции и плохая погода просто откидывают его назад, но потом он заново встает обратно", - отметил арт-директор студии Егор Жгун.

По словам Жгуна, кот-ушанка является собирательным образом, который объединяет в себе черты домашней кошки, Леопарда Олимпиады в Сочи и талисмана Универсиады-2013 в Казани котенки Юни.

В сети высмеяли новых маскотов.

"Создатели - наркоманы", "Этими маскотами мы хотим показать, что это не допинг, у нас вся страна такая упоротая", "Что они там курят?", "Кот-ушанка? Что?", "А лось-балайка и волк-лапоть на каком этапе отпали?", "Медведь вообще в форме клизмы, а кот в шоке от того, что с ним сделали", - комментируют новость в сети.