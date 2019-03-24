Норвежец Йоханнес Бе выиграл заключительную гонку сезона Кубка мира по биатлону, Пидручный - 19-й

18:22, 24 марта 2019
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Йоханнес Бё / REUTERS

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал третью победу подряд на домашнем этапе Кубка мира в Холменколлене. 25-летний норвежец выиграл масс-старт, показав результат 37 минут 25,6 секунды.

Второе место занял немец Арнд Пайффер (отставание - 19,2 секунды), третье место - его соотечественник Бенедикт Долль (38,0).

Украинец Дмитрий Пидручный стал 19-м (отставание - 2 минуты 3 секунды).  

Йоханнес Бе выиграл общий зачет Кубка мира, Пидручный в итоговой таблице Кубка мира занял 18-е место. 

Биатлон

Холменколлен (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт 15 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 37.25,6 (0 шт. кругов)

2. Арнд Пайффер (Германия) - отставание 19,2 (0)

3. Бенедикт Долль (Германия) - 38,0 (2)

...19. Дмитрий Пидручный (УКРАИНА) - 2,03 (1)

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Теги: #Кубок мира по биатлону-2018/2019