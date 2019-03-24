Норвежец Йоханнес Бе выиграл заключительную гонку сезона Кубка мира по биатлону, Пидручный - 19-й
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал третью победу подряд на домашнем этапе Кубка мира в Холменколлене. 25-летний норвежец выиграл масс-старт, показав результат 37 минут 25,6 секунды.
Второе место занял немец Арнд Пайффер (отставание - 19,2 секунды), третье место - его соотечественник Бенедикт Долль (38,0).
Украинец Дмитрий Пидручный стал 19-м (отставание - 2 минуты 3 секунды).
Йоханнес Бе выиграл общий зачет Кубка мира, Пидручный в итоговой таблице Кубка мира занял 18-е место.
Биатлон
Холменколлен (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Масс-старт 15 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 37.25,6 (0 шт. кругов)
2. Арнд Пайффер (Германия) - отставание 19,2 (0)
3. Бенедикт Долль (Германия) - 38,0 (2)
...19. Дмитрий Пидручный (УКРАИНА) - 2,03 (1)