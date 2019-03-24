Норвежец Йоханнес Бе выиграл заключительную гонку сезона Кубка мира по биатлону, Пидручный - 19-й

Украинец Дмитрий Пидручный в итоговой таблице Кубка мира занял 18-е место.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал третью победу подряд на домашнем этапе Кубка мира в Холменколлене. 25-летний норвежец выиграл масс-старт, показав результат 37 минут 25,6 секунды. Второе место занял немец Арнд Пайффер (отставание - 19,2 секунды), третье место - его соотечественник Бенедикт Долль (38,0). Украинец Дмитрий Пидручный стал 19-м (отставание - 2 минуты 3 секунды). Йоханнес Бе выиграл общий зачет Кубка мира, Пидручный в итоговой таблице Кубка мира занял 18-е место. Биатлон Холменколлен (Норвегия) Кубок мира Мужчины Масс-старт 15 км 1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 37.25,6 (0 шт. кругов) 2. Арнд Пайффер (Германия) - отставание 19,2 (0) 3. Бенедикт Долль (Германия) - 38,0 (2) ...19. Дмитрий Пидручный (УКРАИНА) - 2,03 (1)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter