Украинец Пидручный выиграл золото чемпионата мира по биатлону

Дмитрий Пидручный был первым в гонке преследования.

Украинец Дмитрий Пидручный выиграл гонку преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

Украинец преодолел дистанцию за 31 минуту 54.1 секунды, допустив всего два промаха.

Вторым финишировал норвежец Йоханнес Бё. Третье место занял француз Кентен Фийон Майе.

Еще один украинец Руслан Ткаленко пришел 38-м.

Чемпионат мира

Гонка преследования

1. Дмитрий Пидручный, УКРАИНА (2+0+0+0) 31:54,1

2. Йоханнес Бо, Норвегия (0+1+1+3) +8,3

3. Кантен Фийон Майе, Франция (2+0+0+1) +17,7...

38. Руслан Ткаленко, УКРАИНА (0+2+0+0) +3:01,8