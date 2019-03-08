Милуоки обыграл Индиану в матче лидеров Восточной конференции НБА

Игра завершилась со счетом 117:98.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялся матч первой и третьей команд турнирной таблицы Восточной конференции НБА, в которой лидер Милуоки Бакс обыграли Индиану Пейсерз.

Матч завершился со счетом 117:98, сообщает официальный сайт лиги.

Хозяева площадки в Милукои выиграли три из четырех четвертей игры, отдав сопернику только вторую 12-минутку, да и ту с незначительным отставанием в 4 очка - 22:26.

Самым результативным игроком матча в составе Милуоки стал Яннис Адетокунбо, на счету которого 29 очков.

НБА. Регулярный чемпионат.

07 марта.

Милуоки – Индиана 117:98 (32:24, 22:26, 30:22, 33:26)

Милуоки: Адетокумбо (29 + 12 подборов + 6 потерь), Миддлтон (27), Лопес (13 + 4 блок-шота), Бледсоу (12), Брогдон (7) – старт; Снелл (9), Ильясова (9),Дивинченцо (5), Коннотон (3 + 7 подборов), Миротич (2), Пау Газоль (1),Уилсон (0).

Индиана: Тернер (22 + 17 подборов), Богданович (17), Мэттьюз (10), Янг (10),Коллисон (9 + 9 передач) – старт; О’Куинн (11), Макдермотт (7), Джозеф (5), Эванс (3), Холидэй (2), Лиф (2), Самнер (0).

Портленд – Оклахома-Сити 121:129 OT (30:31, 31:27, 22:27, 30:28, 8:16)

Портленд: Лиллард (51 + 9 передач), Макколлум (25), Нуркич (13 + 17 подборов),Амину (9 + 9 подборов), Харклесс (2) – старт; Худ (10), Сет Карри (8), Кантер(3), Лэйман (0), Лабиссьер (0), Ленард (0).

Оклахома-Сити: Уэстбрук (37 + 7 подборов + 8 потерь), Джордж (32 + 14 подборов + 6 передач), Грант (14), Адамс (12 + 7 подборов), Фергюсон (6) – старт; Шредер (14), Ноэл (6), Надер (4), М-ф Моррис (4 + 10 подборов), Фелтон (0).