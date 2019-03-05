Свитолина нажарила блинов и поздравила фанатов с Масленицей

Известная украинская теннисистка постояла у плиты в фартуке и со сковородкой в руках.

Лучшая теннисистка Украины, входящая в Том-10 мирового рейтинга Элина Свитолина прежде, чем начать выступать на турнире в Индиан-Уэллсе решил не нарушить обычаи и нажарить блинов к Масленице.

Свитолина опубликовала фото на своей странице в Instagram, где она в фартуке и сковородкой в руках жарит блины.

Как сообщал УНИАН, Элина Свитолина начнет борьбу в Индиан-Уэллсе со второго круга. Вместе с ней в турнире примут участие Леся Цуренко и Даяна Ястремская.