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Свитолина нажарила блинов и поздравила фанатов с Масленицей

17:42, 05 марта 2019
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Элина Свитолина воздравила фанатов с Масленицей / Journalist Today

Лучшая теннисистка Украины, входящая в Том-10 мирового рейтинга Элина Свитолина прежде, чем начать выступать на турнире в Индиан-Уэллсе решил не нарушить обычаи и нажарить блинов к Масленице.

Свитолина опубликовала фото на своей странице в Instagram, где она в фартуке и сковородкой в руках жарит блины.

Как сообщал УНИАН, Элина Свитолина начнет борьбу в Индиан-Уэллсе со второго круга. Вместе с ней в турнире примут участие Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

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Теги: #теннис#Элина Свитолина#Масленица