Елена Старикова стала вице-чемпионкой мира по велотреку
23:09, 02 марта 2019Другое
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Представители Украины завоевали первую награду соревнований с 2008 года.
Старикова завоевала серебро чемпионата мира по велоспорту / UEC
Украинка Елена Старикова финишировала второй в гиге на 500 метров чемпионата мира по велоспорту на треке.
Спортсмена принесла Украине первую с 2008-го года медаль мировых первенств в велотреке, сообщает НОК Украины.
Старикова уступила победительнице Дарье Шмелевой из России всего 0,295 секунды, а бронзовую награду выиграла австралийка Карла Маккаллок с отставанием +0,407 секунды.
Приятные новости поступили от украинских спортсменов из польского города Прушкув, где проходит чемпионат мира по велотреку..
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