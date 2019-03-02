Елена Старикова стала вице-чемпионкой мира по велотреку

Представители Украины завоевали первую награду соревнований с 2008 года.

Украинка Елена Старикова финишировала второй в гиге на 500 метров чемпионата мира по велоспорту на треке.

Спортсмена принесла Украине первую с 2008-го года медаль мировых первенств в велотреке, сообщает НОК Украины.

Старикова уступила победительнице Дарье Шмелевой из России всего 0,295 секунды, а бронзовую награду выиграла австралийка Карла Маккаллок с отставанием +0,407 секунды.

Приятные новости поступили от украинских спортсменов из польского города Прушкув, где проходит чемпионат мира по велотреку..