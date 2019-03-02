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Елена Старикова стала вице-чемпионкой мира по велотреку

23:09, 02 марта 2019
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Старикова завоевала серебро чемпионата мира по велоспорту / UEC

Спортсмена принесла Украине первую с 2008-го года медаль мировых первенств в велотреке, сообщает НОК Украины.

Старикова уступила победительнице Дарье Шмелевой из России всего 0,295 секунды, а бронзовую награду выиграла австралийка Карла Маккаллок с отставанием +0,407 секунды.

Приятные новости поступили от украинских спортсменов из польского города Прушкув, где проходит чемпионат мира по велотреку..

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Теги: #сборная Украины#чемпионат мира#велотрек