Свитолина сохранила шестое место в рейтинге WTA

Катерина Козлова поднялась сразу на одиннадцать позиций.

Украинка Элина Свитолина сохранила за собой шестую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации после выступления на турнире WTA Premier 5 в Дубае, где она дошла до полуфинала. Несмотря на то, что Элина не смогла защитить чемпионское звание, которое она добывала в Дубае два года кряду - в 2017-м и 2018 годах, она не потеряла позиций в мировом реестре, сообщает сайт WTA.

Стоит отметить прогресс за неделю Катерины Козловой, которая стала четвертьфиналисткой турнира в Будапеште. Это позволило ей улучшить свое положение сразу на одиннадцать позиций.

Лидером рейтинга остается Наоми Осака, вторая строчка закреплена за Симоной Халеп, а Петра Квитова благодаря выходу в финал в Дубае поднялась на третье место.

Рейтинг WTA. 25 февраля

1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6871 очко.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5727.

3 (4). Петра Квитова (Чехия) - 5605.

4 (3). Слоан Стивенс (США) - 5307.

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 5145.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4900.

7 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) -4885.

8 (7). Анжелика Кербер (Германия) - 4880.

9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) - 3565.

10 (10). Серена Уильямс (США) - 3406.

...24 (23). Леся Цуренко (Украина) – 2030

...36 (34). Даяна Ястремская (Украина) – 1386

...115 (126). Катерина Козлова (Украина) – 533

...125 (130). Ангелина Калинина (Украина) – 488

...174 (175). Катарина Завацкая (Украина) – 336

...192 (191). Марта Костюк (Украина) – 301