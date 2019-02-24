Украинец Радивилов победил на этапе Кубка мира по гимнастике в Мельбурне в опорном прыжке
12:20, 24 февраля 2019Другое
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Украинец показал лучший результат в опорном прыжке.
Игорь Радивилов / УНИАН
Украинский гимнаст Игорь Радивилов выиграл золото этапа Кубка мира в австралийском Мельбурне.
Украинец показал лучший результат в опорном прыжке, набрав 14,949 балла. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
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На втором месте выступления завершил Лори Фраска из Франции, записав в свой актив 14,900 пункта. Бронзу соревнований добыл британец Доминик Каннингем, показавший результат 14,749 балла.
Напомним, что в ноябре прошлого года Радивилов также взял золото Кубка мира в опорном прыжке, но на турнире в Германии. Ранее украинец заявил, что сделает все возможное, чтобы отобраться на Олимпийские игры в Токио-2020.
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