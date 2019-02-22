Сборная Украины по баскетболу проиграла Черногории в решающем матче отбора ЧМ-2019

Матч в Киеве завершился со счетом 74:76.

В киевском Дворце спорта завершился матч отборочного турнира чемпионата мира-2019 по баскетболу, в котором сборная Украины принимала команду Черногории и проиграла сопернику.

Игра завершилась со счетом 74:76, сообщает официальный сайт соревнований.

Сборная Украины мощно начала матч и выиграла первую четверть со счетом 34:17. Впрочем, поддержать высочайшую результативность в дальнейшем команде Евгения Мурзина не удалось и близко. Уже во второй четверти были скромные 8:9 в пользу соперника и 42:26 в общем счете.

После большого 15-минутного перерыва игроки Звездана Митровича полностью перехватили инициативу. Они владели преимуществом, поддерживали высокий темп игры и, как следствие, завершили 3-ю четверть со счетом 25:18 в свою пользу, максимально приблизившись к хозяевам в общем счете - 60:51

В заключительном четвертом периоде в какой-то момент черногорцы выигрывали 14:1, а общий счет достиг 57:65 в пользу соперника, но потом команда Мурзина "проснулась" и набрала 6 очков подряд - 63:65 за 5 минут до конца основного времени игры.

В концовке матча, в "игре нервов" более удачливыми выглядели черногорцы, которые решили свою задачу, переиграв соперника.

Таким образом, сборная Украины проиграла матч, а с ним и борьбу за выход на ЧМ-2019, который состоится осенью этого года в Китае.